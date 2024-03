Sarah Puttemans straalt in sensuele lingerie: “Mooiste vrouw van België!” (foto’s)

Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst, waagt zich op Instagram aan een straffe lingerieshoot. “Trots op jou”, reageren haar volgers vol bewondering.

Sarah Puttemans maakt op Instagram indruk met een opvallende fotoshoot voor het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. De 24-jarige influencer, die zo’n 238.000 Instagramvolgers telt, vergezelde de kiekjes van een krachtige boodschap. “Dit is een bericht voor alle mooie vrouwen. Ik vind dat alle vrouwen vrij moeten zijn om te posten wat ze willen/leuk vinden en zich gesterkt en zelfverzekerd moeten voelen in hun eigen lichaam! Jullie zijn allemaal mooi en inspirerend op jullie eigen manier en dat is iets om trots op te zijn!”, klinkt het.

Topmodel

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Dankjewel voor je mooie woorden. Jij bent altijd prachtig”, “Zo mooi!”, “Prachtig! Trots op jou”, “Echt de mooiste vrouw van België!”, “Je straalt”, en “Topmodel”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram