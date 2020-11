Sam Bettens heeft op Qmusic gereageerd op de commotie die er was ontstaan nadat hij het onderwerp was van een vraag in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Veel twitteraars konden er niet bij dat Sam bij zijn deadname (de naam die Sam kreeg toen hij geboren werd) werd genoemd en dat er voortdurend het verkeerde voornaamwoord werd gebruikt door een kandidate: zij in plaats van hij. “Een producer van ‘De Slimste Mens’ heeft me een berichtje gestuurd om zich te excuseren,” klinkt het.

Qmusic-presentatoren Maarten en Dorothée belden vandaag met Sam Bettens ter gelegenheid van Thanksgiving, de zanger woont zelf al jaren in de Verenigde Staten. Maar Maarten en Dorothée wilden ook graag weten wat Sam vond van alle heisa rond de ‘DSMTW’.

Gecharmeerd

“Ik heb het pas vandaag vernomen door een berichtje dat de producer van ‘De Slimste Mens’ naar mij gestuurd heeft om zich te excuseren. Vermits ik er nog niks van wist, was ik vooral gecharmeerd door de oprechte verontschuldiging. Ze voelden zich er helemaal niet goed over dat ze niet hebben ingepikt toen een van de kandidaten ‘zij’ in plaats van ‘hij’ bleef gebruiken en zeggen hieruit te hebben geleerd. De producer zei: ‘We hadden eigenlijk er eigenlijk iets van moeten zeggen.”

Ook voor het gebruik van zijn deadname heeft Sam begrip: “Ik denk niet dat ze zich bewust waren dat dat voor een transgender gevoelig ligt. Voor mij persoonlijk is dat geen probleem, iedereen weet nog wat mijn naam was voor Sam”, aldus de zanger. “Maar ik heb wel vrienden waarvan ik zelf hun vroegere naam niet weet. Ik weet veel over hen, maar dat dus niet. Ik weet dat dat heel veel transgenders daar heel gevoelig voor zijn, dus ik snap wel dat er een reactie kwam.”

Verkeerd aangepakt

Sam hoopt vooral dat de zender zijn lessen getrokken heeft. “Je kan alleen maar leren van dit soort dingen en meteen zeggen: ‘Sorry, we hebben het verkeerd aangepakt en dat gaan we de volgende keer ook niet meer doen. We hebben eruit geleerd.’ Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste uit dit verhaal,” besluit hij.

