We denken dat de meeste mensen niet meteen een naaktvideo op hun sociale media publiceren wanneer ze iets te vieren hebben, maar de meeste mensen zijn dan ook niet Jennifer Lopez.

De Amerikaanse actrice en zangeres plaatste op onder meer Instagram een foto van zichzelf in haar blootje. Het is meteen de cover van haar nieuwe single “In The Morning”. J. Lo is ondertussen 51 jaar oud en ja, we moesten ook even twee keer kijken of die leeftijd wel klopte toen we de foto zagen.

Black Friday

Voor de nieuwsgierigen: vanaf vrijdag – op Black Friday dus – kan je de nieuwe single van Jennifer Lopez beluisteren. Of het net zo’n monsterhit wordt als bijvoorbeeld een “Let’s Get Loud”, dat valt natuurlijk nog af te wachten.

Foto: Instagram Jennifer Lopez