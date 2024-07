Saartje Vandendriessche geniet van een heerlijke duik: “Mooie vrouw!” (video)

Op Instagram weet Saartje Vandendriessche haar vele fans weer blij te maken.

Met meer dan 37.700 volgers doet Saartje het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze een frisse duik in de zee nam.

We zien Saartje Vandendriessche in het water springen. “Oooh, zalig”, roept ze niet veel later. “Nog een laatste keer genieten van zon, zee en zout 🐠. En daarna opnieuw regen, grijs en onweer πŸ™„πŸ€·β€β™€οΈ. Of krijgen we eindelijk die langverwachte, hoognodige zomer πŸ™”, schrijft ze als uitleg bij de video. En haar vele fans? Die laten ook van zich horen.

“Mooie vrouw!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Mooie vrouw”, klinkt het. “Je bent knap”, gaat het verder. “Groot gelijk, lekker van genieten”, besluit een laatste volger nog. Tijd om eens te kijken naar wat Saartje Vandendriessche juist gedeeld heeft. En klik even op het plaatje om de video te starten.