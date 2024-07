‘Temptation’-Jolien verbaast volgers in badpak: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Jolien Puype, die enkele jaren geleden meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft enkele zomerse vakantiefoto’s gedeeld. “Een van de mooiste vrouwen die ik ooit heb gezien”, reageren haar volgers lovend.

Jolien Puype genoot onlangs met haar gezin van zon, zee en strand in Griekenland. De 31-jarige mama – die in 2017 met haar huidige partner Herbert deelnam aan ‘Temptation Island’ – zocht de verfrissing op in de zee, gehuld in een badpak met tijgermotief. Ze postte enkele kiekjes ervan op Instagram. “Een tijger in de oceaan, krachtig en ongetemd”, schrijft ze erbij.

Supermama

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Een van de mooiste vrouwen die ik ooit heb gezien”, “Zo trots op jou… Sterke vrouw en supermama”, “Natuurlijke schoonheid!”, “Mooi badpak”, en “Knappe vrouw ben je, Jolien”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram