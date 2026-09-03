Jamie-Lee Six poseert poedelnaakt in bad: “Zo mooi!” (foto’s)

Jamie-Lee Six heeft enkele leuke kiekjes gedeeld met haar volgers.

Jamie-Lee Six vertoeft momenteel aan het wereldberoemde Bondi Beach in Sydney. De 28-jarige actrice en influencer geniet er met volle teugen van zon, zee en strand. Én van een deugddoend bad in haar appartement, zo blijkt. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram. “Momenteel: nergens van onder de indruk”, knipoogt ze erbij.

In bad met Jamie-Lee

Haar volgers kunnen de kiekjes wel smaken, met de nodige humor erbij. “Zo mooi, die foto’s, lieve Jamie-Lee!”, reageert een volger. “Volgens mij ben ik niet hip genoeg om te snappen waarom je jezelf post terwijl je een bad neemt”, klinkt het bij iemand anders. “Ik weet het zelf niet”, antwoordt Jamie-Lee. “Misschien wel een idee voor een nieuw tv-programma: ‘In bad met Jamie-Lee’. Ik zou kijken!”, wordt er nog gelachen in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram