‘Regi Academy’-winnares Pauline Slangen verbaast volgers in bikini: “Hoe mooi kan je zijn?!” (foto’s)

Pauline Slangen, die we vooral kennen van ‘Regi Academy’, krijgt heel wat complimenten op enkele bikinifoto’s die ze deelde op Instagram. “Wauw Pauline, zo mooi”, is de algemene teneur.

Pauline Slangen geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Sri Lanka. De 22-jarige zangeres, die in 2021 de talentenjacht ‘Regi Academy’ won en met ‘Duizend Sterren’ en ‘Uit mijn hoofd’ al enkele leuke nummers uitbracht, vertoeft bij temperaturen die oplopen tot 30 graden in warmer oorden dan ons. Op Instagram poseert ze in bikini bij een prachtige zonsondergang.

Perfectie

Haar volgers uiten hun bewondering massaal. “Schoonheid”, “Zo knap”, “Hoe mooi kan je zijn?!”, “Perfect”, “Knapperd!”, en “Wauw Pauline, zo mooi”, lezen we onder meer in de reacties. “Breng maar wat van dat warme weer mee naar hier”, klinkt het nog.

Foto: Belga