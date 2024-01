Camille Dhont sprakeloos tijdens interview: “Wacht, naakt?!” (video)

Geestig momentje op Qmusic, waar Camille Dhont te gast was en een opvallende ontdekking deed.

Vanmorgen werd Camille Dhont uitgenodigd in de studio van Qmusic. Op een bepaald moment gooide radiopresentatrice Dorothee in de groep dat haar collega Maarten thuis een jacuzzi heeft. “Ik wou dat ik er één had”, antwoordde Camille daarop. “Dorothee vindt het wat vies omdat ik er altijd met mijn vrienden in afspreek”, reageerde Maarten. “Waardoor het water vies is? Of hoe?”, lachte Camille. “Ik weet niet wat het probleem is eigenlijk”, fronste Maarten de wenkbrauwen.

Vermicellisoep maken

Maar dan geeft Dorothee een klein detail mee. “Maarten zit daar met al zijn vrienden samen naakt in. Dan gaan we er daarna toch ook niet samen in zitten? Da’s toch goor”, klinkt het. “Wacht, naakt?! Ow naakt”, valt Camille bijna van haar stoel, om vervolgens in lachen uit te barsten. “Gaat het, Camille?”, vraagt Dorothee aan het 22-jarige zangtalent. “Ik had niet verwacht dat het naakt was”, grinnikt ze. “Vermicellisoep maken noemen ze dat in Bornem”, grapt Dorothee.

Hilariteit

Het bewuste moment werd gedeeld op Instagram, waar volgers er smakelijk mee kunnen lachen. Al wordt er ook gereageerd dat dat niet zo ongewoon is. “Precies allemaal een beetje preuts. Naakt in de jacuzzi is toch doodgewoon”, klinkt het ook.

Foto: Instagram