De Amerikaanse rapper Offset heeft zijn debuut gemaakt als acteur in de Amerikaanse serie ‘NCIS Los Angeles’. De zanger was afgelopen zondag voor het eerst te zien op televisie in de Verenigde Staten.

Rapper Offset mag zich voortaan ook acteur noemen. Zondag was hij voor het eerst te zien op CBS, een Amerikaanse zender, in de politieserie ‘NCIS Los Angeles’. In de aflevering speelde hij een geheime CIA-agent die terroristische activiteiten moest bestrijden. Offset wilde niet zomaar een rol krijgen, hij wil laten zien dat hij eender welke personage kan spelen dat hem aangeboden wordt.

“Stereotype casting vermeden”

LL Cool J, acteur in ‘NCIS Los Angeles’, is zelf ook van origine een rapper. Hij is blij dat Offset een stereotype casting heeft vermeden. “Als je rapper bent, dan denkt iedereen dat je een gangster gaat spelen, dat je alleen een boef kan zijn, of iemand anders van de straat. En hij is compleet de andere kant opgegaan.”

Proud of my Lil brother making his dreams happen!!! @OffsetYRN‘s acting debut on tomorrow’s episode of #NCISLA!! When you’re in Hip-Hop, some people only expect you to play a gangster or a thug but my man is breaking type!!! This is just the beginning!! I got you bro! pic.twitter.com/Ha2SAUm5in — LLCOOLJ. (@llcoolj) February 29, 2020

Rapper Offset blikt tevreden terug op zijn acteerdebuut. “Als ik eerlijk ben was het een van mijn mooiste ervaringen, en iedereen behandelde me als familie”, zegt de rapper. “En mijn fans kunnen niet wachten om me iets anders te zien doen.” In de aflevering kon je ook zijn nieuw nummer ‘Danger’ horen.

Het bericht Rapper Offset maakt zijn debuut als acteur in ‘NCIS Los Angeles’ verscheen eerst op Metro.