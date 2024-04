Rani De Coninck poseert in badpak aan zee: “Eeuwig mooie vrouw!” (foto’s)

Radiopresentatrice Rani De Coninck wordt overladen met complimenten op een vakantiefoto. “Het zonnetje binnen Joe”, klinkt het onder meer.

Rani De Coninck trok in de paasvakantie naar het zonnige Spanje en genoot daar van zon, zee en strand. De 53-jarige Joe-presentatrice deelde enkele kiekjes van zo’n ontspannend moment op Instagram. Zo zien we hoe ze in badpak op een rots geniet met zicht op de eindeloze zee. “Dankjewel, vakantie. Je was deugddoend”, glundert ze bij de foto’s.

Knapste van Vlaanderen

In de reacties treffen we niets anders dan positieve reacties aan. “Supermooie foto’s van de knapste van Vlaanderen”, “Ola pola, schoon madam”, “Knapperd”, “Eeuwig mooie vrouw!”, en “Prachtige foto, Rani. Het zonnetje binnen Joe”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram