Morgen begint het eerste proces tegen Harvey Weinstein in New York. De gevallen filmproducent staat terecht voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik die zouden hebben plaatsgevonden in 2006 en 2013.

Weinstein zou een vrouw verkracht hebben in een hotelkamer en haar hebben gedwongen tot orale seks met een andere vrouw. Naast de twee vermeende slachtoffers komen volgens de New York Post nog vier andere beschuldigers aan het woord tijdens het proces, onder wie actrice Annabella Sciorra.

Op de publieke tribune zit waarschijnlijk een groot deel van de in totaal meer dan tachtig vrouwen die Weinstein beschuldigen van seksueel wangedrag. Daarnaast zullen tientallen journalisten het proces volgen en er live verslag van doen.

Juryselectie

Verwacht wordt dat het gehele proces zo’n twee maanden zal duren. Dit begint met de juryselectie, die vermoedelijk twee weken in beslag neemt. Experts houden rekening met een lastig proces. Er zouden namelijk juryleden kunnen zijn die een statement willen maken over de gehele #MeToo-beweging en daarbij de specifieke zaak uit het oog verliezen.

Eerlijk proces?

Nadat een onafhankelijke jury is samengesteld, kan het inhoudelijke proces beginnen. Er wordt verwacht dat dit gepaard zal gaan met een groot mediacircus. Weinstein had om die reden de rechter gevraagd de zaak naar een buitenwijk in Long Island te verplaatsen.

Zijn advocaten stellen dat de enorme media-aandacht voor de zaak negatief zal uitpakken voor de filmproducent. “We kunnen gerust stellen dat New York City de laatste plek op aarde is waar meneer Weinstein een eerlijk proces zal krijgen”, lieten ze weten aan Variety. Juryleden zouden volgens de motie niet in staat zijn een objectief oordeel te vellen in Manhattan, omdat ze daar druk voelen “tot een conclusie te komen die politici, activisten, sterren en de media willen zien”.

Levenslang

Als Weinstein schuldig worden bevonden, dan kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. De 67-jarige producent wordt overigens niet alleen in New York strafrechtelijk vervolgd. Ook in Los Angeles onderzoekt de openbaar aanklager acht zaken tegen hem. Naast de strafrechtelijke procedures lopen er ook nog civiele rechtszaken tegen Weinstein. Hoewel hij door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag, ontkent Weinstein zelf alle aantijgingen.

In oktober 2017 kwam het vermeende misbruik van Weinstein aan het licht nadat meerdere vrouwen hun verhaal deden in een artikel in The New York Times. In navolging op dat stuk kwamen steeds meer verhalen van slachtoffers naar buiten wat uiteindelijk leidde tot de internationale #MeToo-beweging. Ook bekende actrices als Rose McGowan, Ashley Judd en Gwyneth Paltrow bekenden slachtoffer te zijn geworden van de Hollywood-producent.

