Fans van Adele maken zich zorgen. De zangeres vermagerde de afgelopen maanden sterk, maar nadat foto’s van Adele opdoken tijdens een strandvakantie, zou ze volgens haar volgers toch te veel afgevallen zijn.

Adele bracht de overgang van oud en nieuw door op het Caribisch eiland Anguilla met enkele andere supersterren, zoals zanger Harry Styles en presentator James Corden. Er werden volop kiekjes gemaakt, maar het zijn die beelden die nu voor commotie zorgen op Twitter. “Adele ziet er veel te mager uit, moeten we ons zorgen beginnen te maken?”, klinkt het onder andere. “IS DIT ADELE?!?!”, vraagt iemand anders zich dan weer af. “Iemand moet haar nu eten geven, ze ziet er zo mager en ongezond uit.”

wait adele looks way too skinny here should we get worried? pic.twitter.com/5HkxQpJwgM

Adele shows off her stunning three stone weight loss in floral dress as she holidays with Harry Styles in the Caribbean. Adele has dropped three stone this year according to reports after embarking on a new fitness regime. pic.twitter.com/dbCgy0aUmg

