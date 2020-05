Op 31 augustus is het zo ver!

Dan vat prinses Elisabeth haar militaire training aan de Koninklijke Militaire School (KMS) aan.

Naast lessen over ethiek en kritisch denken, zal ze tijdens een initiatiekamp in Elsenborn leren schieten én wordt ze ook opgeleid om te kunnen overleven.

Eerste prinses ooit

Met haar overstap naar de KMS, treedt ze in de voetsporen van haar vader Filip. Laatstgenoemde hield trouwens leuke herinneringen over aan zijn tijd daar. “Ik herinner het me intens. Ik was fier. Het was een nieuwe wereld die zich voor me opende”, liet hij anderhalf jaar geleden weten toen hij leerlingen toesprak. Toch is de keuze om naar de KMS te gaan eentje die Elisabeth zelf maakte. Zo wordt ze de allereerste prinses die de opleiding van één jaar zal volgen.

“Behalve de academische vorming, die elke universiteit heeft, hebben wij een sportieve, militaire en karakteriële vorming, zodat de leerlingen toekomstige leiders worden”, aldus generaal Lutgard Claes volgens VRT.

Het koningshuis plaatste net onderstaande foto én uitleg op Facebook. Fans wensen haar enorm veel succes.

Foto: Facebook Belgische Monarchie – Bron: HLN – VRT