“Prachtig beeld, prachtige vrouw”: Actrice Halle Berry poseert in mooie jurk (foto)

Op Instagram weet Halle Berry haar volgers weer aardig te verbazen!

Met zo’n 8.6 miljoen volgers doet de actrice het énorm goed op Instagram. Geregeld deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Halle Berry onderstaand plaatje op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in een prachtige jurk poseren.

“In een wereld vol trends kies ik voor tijdloos… Dames, zó kan de menopauze eruitzien! Laten we het herdefiniëren. Laten we het stigma doorbreken. Laten we bijleren en elkaar vieren tijdens deze prachtige levensfase”, voegt ze als boodschap toe aan de foto.

“Prachtig beeld, prachtige vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtig beeld, prachtige vrouw”, klinkt het. “Godin”, gaat het verder. “Jij bent tijdloos”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!