Jennifer Lopez draagt ’tepelbeha’ in nieuwste clip. Fans lovend: “Iconisch!” (video)

Jennifer Lopez heeft een nieuwe videoclip. En dat zullen we geweten hebben!

In haar nieuwste clip, van het liedje ‘Can’t Get Enough’, trekt J.Lo weer de straat op om de boel op stelten te zetten. Een leuke song met dito beelden om het geheel te begeleiden. We zien de zangeres meermaals in sensuele kledij de revue passeren. Maar één bepaalde outfit valt toch extra hard op. Zo zien we Lopez in een later deel van de clip dansen in een ’tepelbeha’.

Positieve reacties

Lang wachten op reacties is niet nodig. Op YouTube stromen de positieve commentaren momenteel vlotjes binnen. “Dit is echt geweldig”, klinkt het. “Ze is een ware superster”, gaat het verder. “Iconisch”, besluit een laatste kijker nog. ’t Is dan ook hoog tijd om zélf eens een kijkje te nemen.