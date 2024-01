Nuria uit ‘Blind Getrouwd’ onthult opmerkelijk trucje tegen rimpels: “Ik geloof dat het kan” (video)

Nuria Gilizintinova, die we kennen uit het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’, legt in een video uit dat ze bananenschillen gebruikt om ouderdomsverschijnselen tegen te gaan. “Je hebt helemaal geen rimpels. Dus het werkt”, klinkt het in de reacties.

We worden allemaal ouder en dat gaat gepaard met ouderdomsverschijnselen. Er bestaan voldoende mogelijkheden om die te counteren, al is de minst invasieve optie misschien wel het trucje van Nuria Gilizintinova. De 36-jarige brunette, die in ‘Blind Getrouwd 2016’ aan haar huidige man Stijn gekoppeld werd, las onlangs op sociale media dat bananenschillen zouden kunnen werken tegen onder meer rimpels. Ze testte het uit en lijkt nu overtuigd te zijn van de werking.

Zonder make-up

Ze deelde op Instagram een video waarin ze de methode illustreert. “Gedachtegang: wanneer alle beetjes helpen. NEEN, ik heb geen bezwaar tegen Botox. Ja, ik zou het zeker doen. Ja, ik heb het weetje inderdaad op Instagram ontdekt. Ja, ik geloof dat banaan het kan. Ja, het zijn resten banaan op mijn decolleté, … en oh yeah baby, ik durf mij te laten zien zonder make-up en met fluffy haar”, schrijft ze erbij.

Geen sluitend bewijs

Of het ook écht werkt blijft onduidelijk, zo legde dermatoloog dr. Thomas Maselis eerder uit in Het Laatste Nieuws. “Ondanks de mogelijke verklaringen is er vanuit wetenschappelijk en medisch oogpunt geen enkel bewijs dat bananenschillen écht goed zijn voor de huid. Al betekent dat niet dat ze niet werken. Eigenlijk zouden we drie maanden lang honderd mensen een huidcrème moeten laten aanbrengen aan de rechterkant van het gelaat en bananenschil aan de linkerkant, om zo het verschil in kaart te brengen. Maar dat is tot op vandaag nog nooit gebeurd. Daarom is het onmogelijk om hier onderbouwde uitspraken over te doen”, klonk het.

Geen rimpels

De volgers van Nuria reageren alvast positief op het filmpje. “Je hebt helemaal geen rimpels. Dus het werkt”, “Gaan met die banaan”, “Jij rimpels? Ik zie ze niet hoor”, en “Je hebt helemaal geen streepjes! Super banaan”, lezen we onder meer in de reacties.

