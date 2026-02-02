Camille Dhont verbaast fans met prachtige jurk: “Echte prinses!” (foto’s)

Fans van mooie outfits zijn bij Camille Dhont aan het juiste adres!

De zangeres doet het met meer dan 263.000 volgers bijzonder goed op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Deze keer gaat het om een fotoalbum waarin we Camille Dhont zien stralen in een prachtige jurk. “🎀Gala van de Gouden K’s 2026🎀”, schrijft ze zelf bij de prentjes. En haar fans? Die vullen maar wat graag aan!

“Echte prinses!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Echte prinses”, klinkt het. “Mooie foto”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.