Pommelien Thijs poseert in opvallende outfit: “Wat een vrouw!” (foto’s)

De meer dan 168.000 Instagram-volgers van Pommelien Thijs weten het al…

Wat weten ze? Wel, dat Pommelien vaak in de strafste outfits de revue passeert. Da’s ook nu weer niet anders, als we even naar onderstaande beelden kijken. Daarop zien we de zangeres stralen in een wel erg bijzondere top. “GALAAA DANKU”, schrijft ze bij de foto’s. Daarmee verwijst ze naar het ‘Gala van de Gouden K’s’.

“Wat een vrouw!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen. “Wat een vrouw”, klinkt het. “Wat een mooie top”, gaat het verder. “Ongewoon”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede foto te zien.