Poedelnaakte Britney Spears CHOQUEERT fans: “Waarom laat Instagram dit toe?” (foto’s)

Zangeres Britney Spears weet haar meer dan 41.6 miljoen volgers op Instagram weer te verbazen.

Want ook nu pakt ze uit met pikante foto’s. Deze keer zien we Britney poedelnaakt in bad liggen. “Ik vind het leuk om slecht te zijn (vertaling van ’to suck’, wat ook een seksuele betekenis heeft, red.) 😳😳😳🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️!!! Nooit professionele foto’s… Slecht zijn (to suck, red.) vind ik gemakkelijk!!! Blijf applaudisseren, trut 👏🏻”, plaatst ze bij onderstaand album. Het duurt niet lang of de verdeelde reacties stromen binnen.

“Waarom laat Instagram dit toe?”

Fans en haters zijn er als de kippen bij om te reageren op de naaktfoto’s én de bijhorende uitleg. “Waarom laat Instagram dit toe? Als iemand anders dit zou posten, zou het onmiddellijk verwijderd worden…”, klinkt het. “Als mama zijnde kan je dit echt niet maken”, gaat het verder. “Wat is het probleem? Ze kan eindelijk posten wat ze wil”, besluit een laatste nog. Kijk zelf maar even. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede foto te zien.