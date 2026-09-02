Jorina uit ‘Blind Getrouwd’ deelt eerlijke foto na bevalling: “Toch zot wat een vrouwenlichaam kan”

Jorina Van Rompaey, die twee jaar geleden meedeed aan ‘Blind Getrouwd’, heeft een voor-en-nafoto gedeeld van haar lichaam voor en na de zwangerschap. “Laten we vooral nog eens normaliseren dat een vrouwenlichaam serieus wat veranderingen ondergaat tijdens 9 maanden zwangerschap”, klinkt het.

Afgelopen maandag ging het elfde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ van start. Naar aanleiding daarvan trokken oud-deelnemers hun trouwkleding nog eens aan. Ook Jorina Van Rompaey (33) ging de uitdaging aan, ook al werd ze nog maar twee maanden geleden mama van haar dochtertje Pixie.

Kleed verbreed

Op Instagram postte ze een foto van toen ze trouwde en een recente foto in haar trouwkleed. “2 jaar verschil, maar vooral ook 8 kg verschil. Ik kreeg de afgelopen dagen vaak de opmerking: ‘Amai, gij kunt al terug in uw trouwkleed.’ Nee hoor: mijn mama heeft mijn kleed vanachter wat breder gemaakt, zodat ik het toch kon aandoen. 2 maanden postpartum al terug in al uw kleren passen: het is sommige vrouwen gegeven, maar dat zijn eerder de uitzonderingen!”, schrijft ze.

Normaliseren

“Laten we vooral nog eens normaliseren dat een vrouwenlichaam serieus wat veranderingen ondergaat tijdens 9 maanden zwangerschap. Dus het is niet meer dan normaal dat het ook zeker net zo lang duurt om dat oude lichaam terug te krijgen, of zelfs niet meer helemaal terug te krijgen. Ik geef toe: ik zou graag die zwangerschapskilo’s zo snel mogelijk kwijtraken, maar ik kijk op zo’n moment dan naar Pixie en foto’s van mijn zwangerschap en denk dan: ‘Toch zot wat dat vrouwenlichaam allemaal kan’”, besluit ze.

Respect

Haar volgers reageren vol bewondering. “Dat is gesproken! En helemaal waar!”, “Ik zie nog steeds gewoon een superknappe vrouw. En zo leuk dat je je trouwkleed opnieuw aan kon doen!”, “Prachtige vrouw, vanbinnen en vanbuiten!” en “Je ziet er geweldig uit! Je bent net mama geworden en je bent gezond. Ik denk dat dat véél belangrijker is dan een strak lijf!”, wordt er gereageerd.

Foto: VTM