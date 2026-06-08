Peter Van de Veire ondergaat operatie: “Geen paniek: ik leef!” (foto)

Radiomaker Peter Van de Veire heeft zich laten opereren voor zijn carpaletunnelsyndroom. “Dat scheelde weer niks”, klinkt het op Instagram.

Enkele maanden geleden vertelde Peter Van de Veire dat hij lijdt aan het carpaletunnelsyndroom. “Het wat?!”, horen we u denken. Wel, het carpaletunnelsyndroom is een aandoening waarbij de middelste zenuw in de pols bekneld raakt. Vaak is de aandoening het gevolg van veel computerwerk. “Het is begonnen met mijn ene hand. ’s Nachts begon die af en toe te slapen en te tintelen. Een tijdje geleden begon dat ook met mijn andere hand. Ik word er soms zelfs wakker van. Ik krijg het soms ook als ik op mijn computer aan het tokkelen ben. Het is alleen maar erger geworden”, legde Peter een tijdje geleden uit in Het Laatste Nieuws.

Ziekenhuisbed

De 54-jarige presentator ging onlangs onder het mes om de aandoening aan te pakken. Hij postte een foto vanuit zijn ziekenhuisbed op Instagram. “Carpale Tunnel 2: ✅. Ja jongens. Dat scheelde weer niks. Maar geen paniek: ik leef!”, schrijft hij erbij.

Steun

In de reacties krijgt hij massaal steunbetuigingen. “Peter! Vriend! Wat spook je toch allemaal uit? Veel beterschap”, “Geniet van de rust. Lezen en naar muziek luisteren is zalig”, en “Spoedig herstel! Ik heb het ook aan beide handen gehad. Even volhouden en je goed laten verwennen”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram