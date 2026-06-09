Goedele Liekens over haar seksleven als single: “Daar heb ik geen partner voor nodig” (video)

Goedele Liekens praat in een interview openhartig over haar (seks)leven als vrijgezel.

In ‘B&B Véronique’ nodigt Nostalgie-presentatrice Véronique De Kock bekende gasten uit voor een gesprek over hun leven. Goedele Liekens was als eerste te gast en kreeg meteen een opvallende vraag voorgeschoteld.

Geen onenightstands

De 63-jarige seksuologe en politica is momenteel single, maar Véronique wilde weten of ze affectie mist. “Daar heb ik geen partner voor nodig. Als vrouw kan je seks krijgen als je dat nodig hebt, maar ik ben voor alle duidelijkheid niet zo voor onenightstands. Ik snap niet wat de meerwaarde daarvan is. Dat is echt niet mijn ding. Ik heb mijn ‘gezinnetje’: mijn ex-man is een goede kameraad en ik heb mijn kinderen”, klinkt het.

Kleinkinderen

Op de vraag of ze gelukkig is, antwoordt Goedele volmondig: “Ik zit zeker aan een negen op tien.” Wat er dan nog ontbreekt? “Een partner en dan misschien kleinkinderen. Dat zijn de twee halve puntjes… En met kleinkinderen kom je zelfs aan twaalf of zo. Nee Merel, ik heb niks gezegd”, knipoogt ze naar haar oudste dochter.

Foto: Nostalgie