Het Belgische naaktmodel Marisa Papen riskeert een gevangenisstraf van zeven jaar in Turkije voor naaktfoto’s in de Hagia Sophia-moskee en op de Turkse vlag. Dat schrijven verschillende Turkse media. De aanklacht beschuldigt Papen van “een vernedering van de soevereiniteit van de staat”.

Marisa Papen staat erom bekend graag te provoceren met haar naaktshoots. De Klaagmuur in Jeruzalem, Vaticaanstad, de Egyptische tempel van Karnak: geen locatie is haar te heilig om er in vol ornaat te poseren. Daarbij belandde ze in die twee laatste gevallen ook kortstondig in de cel. Maar voor haar stunt in de beroemde Hagia Sophiamoskee in Istanboel zou haar verblijf achter de tralies weleens wat langer kunnen duren.

Papen verschool zich in 2018 naakt in een Boerka en bezocht zo de Hagia Sophiamoskee, een voormalige kathedraal en museum. Op een onbewaakte moment lichtte ze haar boerka op, waarna haar fotograaf snel enkele pikante kiekjes maakte. Nadien bezocht de politie haar hotel en dienden ook enkele burgers een klacht in. Elders in Turkije poseerde ze bovendien naakt op de Turkse vlag. Alle ongecensureerde foto’s bekijk je hier.

In maart van dit jaar vaardigde het Openbaar Ministerie van Istanboel daarom al een aanhoudingsbevel uit tegen de 28-jarige Limburgse. Volgens tal van Turkse media vraagt de hoofdaanklager nu twee tot zeven jaar cel.

“Dit is een schreeuw om verandering”

Het voormalige Playboy-model wordt volgens de aanklacht beschuldigd van “de vernedering van tekenen van de soevereiniteit van de staat” en “obsceniteit”. Papen zelf noemt de beelden “een schreeuw om verandering”. Ze wil mensen aansporen tot kritisch denken, “los van het mentale gevangenschap van religies en regeringen”. De fotoshoot in Turkije was naast een campagne voor zonnebrillenmerk Enki Eyewear ook onderdeel van haar (anti-)religieus drieluik FXCKRLGN (‘Fuck Religion’).

Met haar “artivism” vraagt Marisa aandacht voor verschillende wereldproblemen, zoals klimaatverandering en de plastic soep. Maar ook het taboe over naaktheid wil ze doorprikken. “Ik wil dat mensen gaan nadenken: wat kan er zo verkeerd zijn aan een naakt lichaam?”, klonkt het in NINA.

