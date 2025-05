Debby Gommeren haalt uit naar Natassia uit ‘The Real Housewives of Antwerp’: “Dat Wout met zo iemand kan samen zijn…”

Natassia Van Kerkvoorde krijgt er stevig van langs van Debby Gommeren, een oude bekende met wie ze al jaren overhoop ligt. “Ik hoop dat ze thuis liever is, want anders heb ik medelijden met Wout”, zegt Debby.

Wie ‘The Real Housewives of Antwerp’ heeft gevolgd, zag in de laatste aflevering dat Debby Gommeren haar intrede maakte. Het voormalige Playboy-model en Natassia Van Kerkvoorde kennen elkaar van vroeger, toen Debby volgens Natassia naaktfoto’s zou hebben gestuurd naar haar partner Wout Bru.

Kalender

Dat is althans de versie van Natassia, want Debby vertelt een ander verhaal in een interview met Het Laatste Nieuws. “Naaktfoto’s? Dat klopt absoluut niet. Het zit zo: ongeveer zeven jaar geleden heb ik een pikante kalender uitgebracht voor het goede doel. Die werd dus gewoon te koop aangeboden en staat nog steeds openbaar op mijn Instagram, al sinds 2017 of 2018. Tijdens een chatgesprek vroeg Wout, die ik goed kende, me waar ik allemaal mee bezig was en toen liet ik hem de cover van die kalender zien. Dat was alles. Maar ja, mevrouw Natassia werd compleet hysterisch”, aldus Debby.

Middelvinger

Volgens Debby liep het snel uit de hand. “Ze stuurde me een bericht met middelvingers en een strenge waarschuwing dat ik van haar man moest afblijven. (lachje) Ik wist niet eens dat Wout een relatie had. En trouwens, het ging alleen om de cover van mijn kalender voor het goede doel, een professioneel project met stijlvolle foto’s in lingerie en bikini. Niet naakt dus. Toch zag Natassia mij blijkbaar direct als een bedreiging en blokkeerde ze me. Ik kreeg zelfs niet de kans om op haar aanval te reageren”, luidt het.

Medelijden

Wout zou Natassia nog hebben aangeraden om Debby te vriend te houden. “Als ze gewoon haar excuses had aangeboden, was het zand erover. Want het draait uiteindelijk allemaal om een misverstand. Maar ja, Natassia is nog altijd kwaad over die zogezegde naaktfoto’s. Onbegrijpelijk. Ze heeft dat verhaal zélf zo opgeblazen. Dat Wout met zo iemand kan samen zijn, dat begrijp ik echt niet. Hoe ze overkomt op tv… Ik hoop dat ze thuis liever is, want anders heb ik medelijden met Wout. Ik vind het erg voor hem”, besluit ze.

Foto: Instagram