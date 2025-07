WOOPS: ‘Stoere’ man wil indruk maken op dames, maar dat gaat FOUT! (fails)

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Imponeren moet je leren. Dat zal onderstaande man nu ook wel begrepen hebben. We zien al meteen hoe hij met zijn borstkas naar voren in beeld komt. Hij merkt duidelijk enkele naburige dames op. En warempel? Er staan ‘monkey bars’. Dé ideale setting, zo moet onze hoofdrolspeler gedacht hebben, om even indruk te maken. Maar helaas… Zijn nobele poging loopt vrijwel meteen slecht af. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…