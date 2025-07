Ex-K3’tje Josje toont toffe beelden van work-out: “Leuke video!”

Hoe zou het nog met Josje Huisman zijn?

Da’s een vraag die haar meer dan 257.000 volgers op Instagram zich niet te vaak moeten stellen. Want regelmatig deelt het voormalig K3’tje daar nieuwe updates uit haar dagelijkse leven. En da’s ook nu weer niet anders.

Neem nu onderstaande video, bijvoorbeeld. We zien Josje tijdens een work-out het beste van zichzelf geven. Eerst een fragmentje van vroeger, nadien nog een recenter clipje. “Sommige dingen veranderen nooit🙃. Het is niet omdat ik moeder ben geworden dat ik ‘me op m’n best willen voelen’ heb opgegeven. Sporten doet me altijd goed. Maakt me sterk en geeft me energie. Je kan nog steeds de dingen doen die je deed, alleen kijken er nu kleine oogjes mee😄. (En die pull-up, daar moet ik wel nog even opnieuw voor oefenen😮‍💨💪🏼)”, schrijft ze bij het filmpje.

“Leuke video!”

Al vlug krijgt ze reacties op haar post. “Leuke video”, klinkt het. “Goed bezig”, gaat het verder. “Je doet het toch maar ❤️”, besluit een laatste volger. Kijk maar!