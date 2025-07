Élodie Ouédraogo verbaast fans met stijlvolle jurk: “Hoe mooi ben jij?!” (foto’s)

Fans van mode komen weer aardig aan hun trekken op de Instagram-pagina van Élodie Ouédraogo.

Met maar liefst 168.000 volgers doet de dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was ook recent weer niet anders.

We zien Élodie stralen in een mooie, stijlvolle jurk. “Celebrating 80 years of ELLE”, schrijft ze onder andere bij het album. Ook haar fans zijn klaar om van zich te laten horen, zo blijkt nu.

“Hoe mooi ben jij?!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Hoe mooi ben jij?”, vraagt iemand zich af. “Die outfit”, gaat het verder. “Icoon”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.