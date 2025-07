‘Thuis’-actrice Kim Van Oncen geniet in bikini op vakantie: “Wauw!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Kim Van Oncen. De dame, bij tv-kijkend Vlaanderen onder andere bekend van haar acteerwerk in ‘Thuis’, deelt op Instagram wel vaker beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

Haar meer dan 160.000 volgers krijgen een reeks leuke vakantiefoto’s voorgeschoteld. “No skincare routine can compare to that moonlight glow ✨”, voegt ze zelf toe. En haar fans? Wel…

“Wauw!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “I love the tan 😍”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.