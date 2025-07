Dochter van tv-chef Gordon Ramsay draagt straffe outfit: “Prachtig!” (foto’s)

Holly Ramsay heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

De 25-jarige dochter van tv-chef Gordon Ramsay heeft 395.000 volgers op het populaire sociale netwerk. En dus deelt ze daar dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer niet anders. We zien Holly meermaals de revue passeren in een opvallende outfit. “Silverstone will always be my favourite 🇬🇧🤍”, voegt ze toe aan het album. Haar trouwe fans zijn duidelijk onder de indruk van wat ze zien.

“Prachtig!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Ik wil dat jasje stelen”, gaat het verder. “Jouw glimlach is aanstekelijk”, besluit een laatste volger. Of dat klopt? Dat ontdek je zelf in onderstaand fotoalbum. En druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.