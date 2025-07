Tanja Dexters straalt in doorschijnende outfit: “Prachtige foto!”

Op Instagram weet Tanja Dexters haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 81.300 volgers doet de bekende dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Sporadisch deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders.

We zien Tanja Dexters poseren in een sensuele, doorschijnende outfit. “🖤”, voegt ze zelf beknopt toe. En haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen over wat ze juist te zien krijgen.

“Prachtige foto!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige foto”, klinkt het. “Sexy lady”, gaat het verder. “Ongelooflijk knap”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.