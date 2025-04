Paris Hilton verbaast fans met wel zeer opvallende outfit: “Een waar icoon!” (foto’s)

Ook deze keer haalt Paris Hilton weer alles (letterlijk) uit de kast om haar fans te verbazen.

Met een ongelooflijke 26.8 miljoen volgers kunnen we écht wel zeggen dat Paris het goed doet op Instagram. En dan drukken we ons nog zeer bescheiden uit. Van bescheidenheid heeft de beroemdheid echter ook deze keer weer duidelijk geen last.

Zo zien we Paris Hilton in een zeer opvallende outfit de revue passeren. “Dag twee op Coachella”, voegt ze onder andere toe aan het fotoalbum. En haar fans? Die weten het allemaal prima te smaken.

“Een waar icoon!”

Aan een rotvaart stromen de lovende reacties binnen. “Een waar icoon”, klinkt het. “Wat is ze toch adembenemend”, gaat het verder. “Koningin van Coachella”, besluit een laatste volger het nog netjes. Oordeel vooral zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.