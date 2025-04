Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ geniet in badpak: “Subliem!” (foto)

Amy De Winter doet het lang niet slecht op Instagram.

Haar naam doet misschien nog niet meteen een belletje rinkelen, maar dat zal wel snel veranderen. Zo passeert Amy samen met zes andere dames de revue in ‘The Real Housewives of Antwerp’. Het programma kwam eerst uit op Streamz en valt sinds vorige vrijdag ook te bekijken via GoPlay.

Amy heeft maar liefst 60.300 volgers op Instagram. Daar deelt ze dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar leven. En dat was onlangs niet anders, toen ze onderstaande badpakfoto op haar pagina plaatste.

“Subliem!”

Zelf voegt ze geen uitleg toe aan het prentje, maar haar fans zijn wel bereid om iets te zeggen over wat ze te zien krijgen. “Subliem”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Mooiste vrouw van België”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even: