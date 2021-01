De advocaten van Meghan Markle proberen het geschil met de Britse tabloid Daily Mail niet tot een proces te laten komen. Volgens hen gaat het om een duidelijke en ernstige inbreuk op het recht op privacy. Ze vragen dan ook om een zogenaamde Summary Judgement, waarmee een echt proces met het oproepen van verschillende getuigen vermeden wordt.

De hertog en hertogin van Sussex daagden de Daily Mail voor de rechter omdat die een vertrouwelijke brief had gepubliceerd van Meghan naar haar vader, met wie ze in onmin leeft. Volgens Meghans advocaten had de tabloid het recht niet om de handgeschreven brief te publiceren, omdat daarin “intieme gedachten en gevoelens omtrent haar vaders gezondheid” staan. Ze hebben het dan ook over “een duidelijke en ernstige inbreuk op het recht op privacy”.

Op voet van oorlog

Volgens de advocaten van Markle hoeft het niet tot een proces in de rechtbank te komen, omdat de verdediging toch geen uitzicht zou hebben op het winnen van de zaak. Markle en prins Harry willen op die manier ook vermijden dat de geschillen in de Britse koninklijke familie op straat komen te liggen. Vorig jaar zette het koppel een stap terug binnen het Britse koningshuis en verhuisde het, samen met hun zoontje Archie, naar Californië. Harry en Meghan leven al een tijdje op voet van oorlog met de Britse tabloids.

De hoorzittingen vinden vandaag en morgen virtueel plaats in het Londense High Court. De rechtbank moet daarna beslissen of er al dan niet een proces komt.