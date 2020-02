Nog meer drama in het Britse koningshuis. Peter Phillips, de oudste kleinzoon van koningin Elizabeth, en zijn Canadese vrouw Autumn zouden hun huwelijk van twaalf jaar willen beëindigen. Koningin Elizabeth zou niet blij zijn met dit besluit.

Bronnen stellen dat Autumn de beslissing heeft genomen om de scheiding in gang te zetten. De Megxit van prins Harry en zijn vrouw Meghan zou haar keuze in een stroomversnelling hebben gebracht. Volgens The Sun wil Autumn namelijk terugkeren naar haar geboorteland Canada.

Bedroefde koningin

The Sun meldt ook dat de Queen ‘bedroefd’ is dat de zoon van prinses Anne en Autumn uit elkaar gaan. Het stel was het laatste decennium een stabiele factor binnen de koninklijke familie. Een vriend van Peter Phillips vertelt: “Peter is er helemaal kapot van en hij zag het gewoon niet aankomen. Hij dacht dat hij gelukkig getrouwd was en de perfecte familie had met twee geweldige dochters. Maar nu is hij helemaal in shock.”

Gedeelde voogdij?

Het koppel heeft twee dochters samen, Savannah (9) en Isla (7). Vrienden van het koppel vragen zich ondertussen af of een gedeelde voogdij wel haalbaar is. Er wordt immers gevreesd dat Autumn Phillips achter de schermen van plan zou zijn om terug naar Canada te verhuizen.

