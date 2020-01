De opnames voor de fantasyserie ‘Lord of the Rings’ van Amazon starten volgende maand, zo maakt het e-commercebedrijf bekend. Het tv-project is er één van kolossale proporties: in totaal wordt er één miljard dollar in de reeks van vijf seizoenen gepompt.

Ter vergelijking: de filmtrilogie van regisseur Peter Jackson kostte “slechts” 281 miljoen dollar. Die filmreeks won maar liefst 17 Oscars. ‘The Return of the King’ sleepte de Oscar voor beste film in de wacht en bracht meer dan één miljard dollar in het laatje.

De cast van de televisiereeks staat intussen helemaal op punt. Hoofdrolspelers worden Robert Aramayo (‘Nocturnal Animals’, ‘Game of Thrones’, ‘Galveston’), Owain Arthur (‘The Palace’, ‘The Patrol’, ‘Babylon’) en Nazanin Boniadi (‘Homeland’, ‘Hotel Mumbai’). Andere castleden zijn onder anderen Ema Horvath, Joseph Mawle, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers en Daniel Weyman.

Exit Will Poulter

In juli vorig jaar had de ‘Lord Of The Rings’-serie, gebaseerd op de boekenreeks van J.R.R. Tolkien, zijn eerste castlid aangekondigd: de Australische actrice Markella Kavenagh, die het nieuwe personage Kyra zal vertolken. De Britse acteur Will Poulter, bekend van zijn rollen in ‘Black Mirror’, ‘Midsommar’ en ‘The Maze Runner’, werd vorig jaar nog aangekondigd als hoofdrolspeler in de reeks maar moest zich nadien terugtrekken uit het project omwille van agendaconflicten.

Amazon heeft JD Payne en Patrick McKay aangesteld als scenaristen voor de televisieserie. Het is niet de eerste keer dat de twee mannen zullen samenwerken. Eerder deden ze al samen ervaring op bij ‘Star Trek: Beyond’.

Prequel

De reeks zal zich afspelen in een tijdsperiode vóór de eerste film, ‘The Fellowship Of The Ring’, en wordt dus een prequel. Het eerste seizoen zal acht afleveringen bevatten. De opnames zullen plaatsvinden in Schotland. ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’-regisseur J.A. Bayona neemt de regie van de eerste twee afleveringen in handen en gaat ook als uitvoerend producent aan de slag.

Met de monsterproductie wil Amazon de concurrentie aangaan met Netflix en hoopt het e-commercebedrijf om een even grote hype als ‘Game Of Thrones’ te creëren. Een releasedatum is nog niet bekend, al wordt naar verluidt op 2021 gemikt.

