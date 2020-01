De Canadese zanger Abel Makkonen Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, heeft zich kwetsend uitgelaten over zijn ex-vriendin Selena Gomez. “Ik ken geen enkele gek die nog op haar zou vallen”, klinkt het.

Selena Gomez en The Weeknd hadden in 2017 tien maanden lang een relatie. Het stel ging uit elkaar omdat ze niet genoeg tijd voor elkaar hadden door het drukke tourschema van The Weeknd en de filmopnames van Selena in New York.

De 27-jarige zangeres en ex van Justin Bieber ventileerde haar liefdesverdriet naar verluidt in een liedje met de titel ‘I Want a Boyfriend’. Selena bracht het nummer echter nooit uit omdat ze “niet als een zielig meisje beschouwd wilde worden” en omdat ze bang was voor de negatieve reacties.

“Heel wat mis met haar”

Intussen is Selena al twee jaar single en mag daar voor haar stilaan verandering in komen. The Weeknd kon het niet laten om daar laatdunkend op te reageren. “Zoekt Selena een nieuw lief? Veel succes, zou ik zeggen. Ik ken geen enkele gek die nog op haar zou vallen. Iedereen ziet toch dat er heel wat mis is met die meid? Wélke man wil haar nu nog?”, lezen we in TV Familie.

Enkele weken geleden reageerde hij ook al bitsig toen Selena een naturelle foto van zichzelf deelde op sociale media. “Wat heb ik dáár ooit in gezien? Ze is echt niet mooi…”, klonk het toen.

Instagramaccount afgesloten

Selena had genoeg van de negatieve reacties en besloot om haar Instagramaccount met 165 miljoen volgers af te sluiten. “Ik ben de hatelijke commentaren beu. Ik lees dingen die daarna in mijn hoofd blijven spoken en me uit mijn slaap houden. Opmerkingen waar ik heel ongelukkig van word. Instagram brengt me veel goede dingen, maar ik kan niet anders dan ermee stoppen”, zuchtte ze.

Steun

Gelukkig kan de zangeres, die aan lupus leed en een niertransplantatie moest ondergaan, rekenen op heel wat steun, onder meer van Taylor Swift. “Tegen Selena zijn is tegen mij zijn! Dat meisje heeft zoveel meegemaakt. Ze is door een hel gegaan. Als je dan zo hard voor haar bent, wil dat maar één ding zeggen: dat je nooit van haar gehouden hebt”, reageerde ze.

Selena Gomez en The Weeknd toen ze nog een koppel waren:

