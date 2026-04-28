Ophef over vrouwonvriendelijke uitspraak van Rey in ‘Temptation Island’: “Dumpen, zou ik zeggen!” (video)

Een uitspraak van ‘Temptation Island’-deelnemer Rey heeft kwaad bloed gezet op sociale media. “Van onder welke steen komt die gekropen?”, klinkt het verontwaardigd.

Morena (25) en Rey (31) uit Diest zijn een van de koppels die deelnemen aan ‘Temptation Island’. In een nieuw fragment zien we Morena praten met Deborah. “Vroeger kleedde ik mij altijd mooi op. Ik ging uit met vriendinnen, eten, naar de Versuz, enzovoort. We deden voortdurend dingen. En toen heb ik Rey leren kennen. Ik ben een echte huisvrouw geworden. Ik ben altijd binnen, ik kook, ik was de kleren, enzovoort”, klinkt het. “Zolang je gelukkig bent, mag je dat allemaal zijn. Maar ik heb niet het gevoel dat jij 100% gelukkig bent”, antwoordt Deborah. “Dat sowieso niet”, zucht Morena.

Opvallende reactie

Het fragment wordt tijdens het kampvuurmoment getoond aan Rey. Wanneer presentator Rijk Hofman hem vraagt wat hij haar heeft horen zeggen, antwoordt hij: “Dat ze niet gelukkig is. Dat vind ik wel jammer.” Rijk wil vervolgens weten wat Rey vindt van het feit dat Morena het huishouden doet, kookt en voor hem zorgt. “Ja, dat hoort erbij”, reageert Rey. “Bij wat?”, vraagt een verbaasde Rijk. “Bij een vrouw zijn”, antwoordt Rey zonder twijfel.

Niet meer van deze tijd

Zijn reactie zorgt voor heel wat verontwaardiging op sociale media. “Bij mij zou het simpel zijn: daar is de deur! Je woont met twee, dus je doet het huishouden ook met twee”, “Respectloos ventje”, “Mogen er digitale kopstoten verkocht worden?”, “Typisch mannen: ze komen van bij mama thuis, gaan samenwonen en verwachten als koningen verwend te worden. Leer gewoon voor jezelf koken, wassen en huishouden doen. Elkaar helpen is normaal, maar niemand wil voor een volwassen ‘baby’ zorgen. We leven in 2026, niet in de middeleeuwen”, “Dumpen, zou ik zeggen!”, en “En hij vindt dat nog normaal ook… Van onder welke steen komt die gekropen?”, lezen we onder meer in de reacties.

‘Temptation Island’ is elke dinsdag en donderdag te bekijken op Streamz.

