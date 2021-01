Verrassende wending in het ‘Big Brother’-huis. Voor de Nederlander Theo, de meest spraakmakende deelnemer, is het spel nu al afgelopen. ‘Terror Theo’ besloot om zelf het huis te verlaten nadat hij een waarschuwing kreeg van Big Brother.

In de laatste uitzending van ‘Big Brother’ zagen we dat Theo Sijtzema (54) naar de dagboekkamer geroepen werd. Hij kreeg een waarschuwing voor grof taalgebruik en aanstootgevend gedrag. De Nederlandse brulboei had eerder al aangegeven dat hij zich verveelde. Nu lijkt de waarschuwing de druppel te veel te zijn geweest.

Onvoldoende eten

Deze ochtend was te zien hoe hij zelf naar de dagboekkamer ging met de vraag om het huis te verlaten. Hij gaf aan dat er te weinig gebeurde en dat er niet genoeg eten in voorraad was. De Nederlander werd daardoor eigen zeggen doodongelukkig. Iets voor tien uur kreeg Theo groen licht voor z’n vertrek. Een half uur later was hij al weg.



Vanavond is het tijd voor de tweede liveshow met eliminatie van ‘Big Brother’. Het is nog niet duidelijk of die eliminatie zoals gepland kan doorgaan. Er zal alvast heel wat hoop zij tevoorschijn getoverd bij zowel Els als René, die zich in de gevarenzone bevinden.

