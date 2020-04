Een warme knuffel bij een prachtig uitzicht, wie zou dat nu niet kunnen gebruiken? Dat moet ook Tobias Baumgaertner gedacht hebben toen hij het ontroerende beeld van de twee omhelzende pinguïns deelde op Instagram. De fotograaf nam de foto een jaar geleden, maar vond het beeld tijdens de lockdown actueler dan ooit.

Het emotionele plaatje toont hoe twee pinguïns elkaar stevig vastnemen met de lichtjes van de Australische stad Melbourne op de achtergrond. “In deze periode zijn de echte gelukkigen degene die samen kunnen zijn met hun geliefde(n)”, zegt fotograaf Tobias Baumgaertner bij zijn Instagram-post. In tijden van sociale afstand en isolement ging het beeld dan ook meteen viraal.

Troost bij elkaar

De twee dieren verloren namelijk beiden hun partner en lijken elkaar daarom te troosten. “Ze stonden er urenlang te kijken naar de glinsterende lichtjes van de skyline en de oceaan. Een vrijwilliger vertelde me dat de witte pinguïn een ouder vrouwtje was dat haar partner had verloren. Het jongere mannetje aan de rechterkant was blijkbaar net hetzelfde overkomen. Sindsdien ontmoeten ze elkaar regelmatig om elkaar troost te bieden.”

Drie nachten op post

De fotograaf bleef drie nachten op post om de foto te kunnen nemen. “Ik kon geen licht gebruiken en de kleine diertjes zaten amper stil: ze bleven elkaar over de rug wrijven.” Terwijl andere pinguïns in de kolonie sliepen of rondliepen, probeerde dit koppel van elk moment samen te genieten. “Soms komt de liefde wanneer je het minst verwacht, het is een voorrecht om op die manier van iemand te houden”, aldus Baumgaertner.

Het bericht Ontroerend: Twee rouwende pinguïns knuffelen voor de skyline van Melbourne verscheen eerst op Metro.