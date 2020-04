Na een bloedstollende finale weten we eindelijk wie de mol is en wie naar huis gaat met een gigantische geldprijs. Let op: spoilers!

De kogel is door de kerk. Niemand minder dan Alina, een 20-jarige studente logopedie, was 19 dagen lang de saboteur van dienst in het achtste seizoen van ‘De Mol’. Jolien (25) ontmaskerde haar en gaat daardoor naar huis met 22.835 euro. Pechhebber van de avond is Bart (43), die net naast de geldprijs greep.

