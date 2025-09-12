Olivia Trappeniers geniet in bikini van vakantie: “Je ziet er prachtig uit!” (foto’s)

Olivia Trappeniers krijgt heel wat complimenten op enkele vakantiefoto’s die ze deelde. “Mooiste vrouw van België”, klinkt het in de reacties.

Af en toe moet een mens even ontspannen. Ook Olivia Trappeniers genoot van een welverdiende break, trok naar de zuiderse zon en dook het zwembad in voor wat verfrissing. De 28-jarige zangeres, die in 2020 samen met Regi Penxten en Jaap Reesema de Radio 2 Zomerhit won met het nummer ‘Kom wat dichterbij’, postte enkele sfeerkiekjes op Instagram. “Hoognodig”, verduidelijkt ze.

Mooiste vrouw van België

Haar bijna 80.000 volgers reageren stuk voor stuk lovend. “Zo’n mooie dame”, “Geniet er maar van, het is je gegund!”, “Je ziet er prachtig uit, Olivia”, “Sexy”, en “Mooiste vrouw van België en schoonste stem ook”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram