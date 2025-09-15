HomeNieuwsEntertainmentLesley-Ann Poppe doet volgers zweten in pikante lingerie: "Mooi setje!" (foto)
Lesley-Ann Poppe doet volgers zweten in pikante lingerie: “Mooi setje!” (foto)

Op Instagram weet Lesley-Ann Poppe haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 98.100 volgers doet de bekende dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. En dat is ook nu weer niet anders.

We zien Lesley-Ann Poppe poseren in pikante, rode lingerie. “Back with sunday vibes ❤️. Enjoy your day!”, schrijft ze bij het prentje. En haar fans? Die zijn onder de indruk van wat ze zien.

“Mooi setje!”

Op lovende reacties moet Lesley-Ann niet lang wachten. “Mooi setje”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Bloedmooie vrouw”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar!

Foto: Instagram

