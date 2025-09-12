Elizabeth Hurley doet monden openvallen met diep decolleté: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

De Britse actrice Elizabeth Hurley trok de aandacht op de National Television Awards. Ze droeg immers een opvallende outfit…

Vorige week donderdag presenteerde Elizabeth Hurley de National Television Awards in de O2 Arena in Londen. De 60-jarige actrice – bekend uit onder meer ‘Gossip Girl’ – pakte uit met een pracht van een glitterjurk met diep decolleté. Ze postte enkele foto’s ervan op Instagram. “Meer foto’s van gisteravond tijdens het presenteren van de National Television Awards”, glundert ze.

Sensationeel

In de reacties alleen maar lof voor de goedlachse actrice. “Onvoorstelbaar knap”, “Ik zou graag willen weten wat deze vrouw doet, want wauw, ze is 60 en ze ziet er nog steeds uit als 30. Ze ziet er fantastisch uit”, “Godin”, “Je ziet er sensationeel uit”, en “Prachtig zoals altijd. Je bent adembenemend mooi, wat je ook draagt. Succes met je nieuwe show”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Shutterstock