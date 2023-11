Olga Leyers poseert in luchtige outfit: “Knap, Olga!” (foto’s)

Op Instagram deelt Olga Leyers weer wat nieuws.

Met zo’n 211.000 volgers doet Olga het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons nog zacht uit. Sporadisch pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Olga Leyers onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame poseren in een behoorlijk luchtige outfit. Zelf maakt ze qua tekst vooral reclame, maar haar fans hebben wel wat meer te vertellen.

“Knap, Olga!

De reacties stromen gestaag binnen. “Knap, Olga”, klinkt het. “Oooo😍”, gaat het verder. “🔥🔥🔥”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede beeld te zien.