‘BGT’-jurylid Amanda Holden geniet in bikini van jacuzzi: “Perfectie!” (foto’s)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld. “Onvoorstelbaar knap”, klinkt het in de reacties.

De zomer komt stilaan ten einde, maar Amanda Holden geniet nog even met volle teugen van de zalige zon. De 54-jarige radiopresentatrice bij de Britse zender Heart postte enkele foto’s op Instagram waarop ze in bikini van een jacuzzi geniet. “De laatste zonnestralen eruit persen vandaag in onze state-of-the-art jacuzzi! Het is echt prachtig! Zo’n geluk…”, glundert ze bij de kiekjes.

Bewondering

Wat haar 2,5 miljoen volgers daarvan denken? Wel, die zouden ongetwijfeld met haar willen wisselen, al gunnen ze haar alle geluk. “Prachtig zoals altijd”, “Oh mijn God, je ziet er ongelooflijk goed uit”, “Zo sexy”, “Wauw… gewoon wauw”, “Perfectie!”, “Icoon”, en “Onvoorstelbaar knap”, wordt er gereageerd.

Foto: Shutterstock