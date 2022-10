Nina Derwael breekt met vriend: «Het ging niet meer»

Nina Derwael is niet meer samen met voetballer Siemen Voet. Dat was geen makkelijke beslissing, al moest ze wel genomen worden. «Het was gewoon op voor mij en ik ben niet het type dat daar dan in blijft hangen», klinkt het.

Ze vormden al een koppel sinds 2018, maar jammer genoeg heeft het niet mogen zijn. Nina Derwael en Slovan Bratislava-verdediger Siemen Voet zijn uit elkaar. De 22-jarige turnster, die vorig jaar in Tokio olympisch goud won aan de brug met ongelijke leggers, wil zich op die manier voor de volle 100 procent kunnen focussen op het WK artistieke gymnastiek in Liverpool dat voor de deur staat.

Grote afstand

Al was hun breuk het gevolg van meerdere factoren dan het gaan voor haar carrière alleen. «Het ging niet meer. Ik zag ervan af als hij niet in België was en ik miste ook trainingen door naar daar te gaan. We konden er niet zijn voor elkaar en dat woog op mij. We zagen ons leven niet meer dezelfde richting uitgaan en dan heb ik het niet alleen over sportieve zaken. Ik heb niet zozeer mijn carrière maar wel mezelf boven de relatie gesteld. Het was gewoon op voor mij en ik ben niet het type dat daar dan in blijft hangen. Uiteraard doet dat pijn maar ik voel aan mezelf dat het de juiste beslissing was. Ach, ‘t zijn zaken die bij het leven horen, zeker?», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Nina en Siemen in betere tijden:





