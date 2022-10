Eline De Munck maakt wel héél gedurfde selfie in badkamer: «Goeiemorgen!» (foto)

Eline De Munck heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. «Zo klaar voor een wazig, glazige tijd», klinkt het.

Eline De Munck is gisteren naar Dubai vertrokken om er de VisionPlus EXPO 2022 bij te wonen. Dat is een grote brillenbeurs waarop exposanten uit verschillende landen hun nieuwste creaties kunnen etaleren. Niet onlogisch dus dat Eline van de partij is aangezien ze de oprichtster is van ‘Odette Lunettes’.

Handdoek

De 34-jarige blondine deelde enkele kiekjes van haar reis. «Dubai eyewear fair here I come!» en «Aangekomen in Dubai. Zo klaar voor een wazig, glazige tijd», schrijft ze bij de foto’s terwijl ze aangeeft dat het er enorm warm is. Ze deelde tevens een selfie van toen ze net uit de douche kwam en haar handdoek voorkomt dat de foto verwijderd wordt door Instagram. «Morning», knipoogt ze erbij.

Instagram Stories / @elinedemunck

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/eline-de-munck-maakt-wel-heel-gedurfde-selfie-badkamer-goeiemorgen-foto