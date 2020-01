Het is bevestigd: het twaalfde seizoen van ‘Temptation Island’ zal volgende maand op VIJF te zien zijn. Ook de aftershow met Goedele Liekens, ‘Goedele on Top’, komt terug.

Dat er een twaalfde seizoen van ‘de ultieme relatietest’ op til was, stond vast, alleen was de vraag wanneer. In een mededeling op zijn website nam tv-zender VIJF vandaag alle speculatie weg: het nieuwe seizoen komt er volgende maand al. Ook de daaropvolgende aftershow met Goedele Liekens, waarin de seksuologe de laatste ontwikkelingen in de realityshow onder de loep neemt en bespreekt met een hoofdrolspeler uit de serie, is terug.

Koppels zijn al bekend

Vorige week raakten de deelnemende koppels voor het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ al bekend. Dat zijn er geen vier, maar vijf. Het gaat om Elke Castro en Arda Türkèr, Melissa en Gianni, Simone en Zach, Roshina en Karim, en Angela en Chris. Dat vijfde en laatste koppel uit Antwerpen zou tijdens de opnames vroegtijdig afgehaakt hebben.

Geen ultieme relatietest zonder verleid(st)ers uiteraard, en de eerste Don Juan blijkt ene Jair De Rijp te zijn. De Amsterdammer schrijft in zijn biografie op Instagram immers dat hij niet alleen een parttime filosoof is, maar tevens deelneemt aan de komende editie. Bovendien dateert zijn laatste Instagrambericht van 10 oktober, de maand waarin de opnames doorgaans plaatsvinden en deelnemers niets mogen weggeven.

Het bericht Nieuw seizoen van ‘Temptation Island’ in februari op de buis verscheen eerst op Metro.