Op Instagram poseert het duo voor het eerst samen.

‘t Was al een tijdje geweten dat Niels Destadsbader een vriendin heeft. “Ik ben van ‘t stroate. We waren al heel goede vrienden. En nu is Julie dus ook mijn lief geworden”, klonk het in augustus nog.

Dat zijn vriendin Julie heet en dat ze make-upartieste bij de VRT is, was toen ook al geweten. Maar de dame zelf kregen de fans van Niels tot op heden nog niet te zien.

‘De liefde is mooi!’

Tot nu dus! Zopas heeft Niels op Instagram een leuke selfie met Julie gedeeld. En zijn fans? Die zijn er als de kippen bij om het koppel te overladen met lieve reacties.

“Zo tof”, klinkt het. “Q-ties”, gaat het verder. “Veel geluk samen” en “De liefde is mooi”, lezen we ook nog. En ‘t mag gezegd worden: de twee passen mooi samen! Kijk maar…

Foto: Instagram