Nicole Scherzinger verbaast fans met bikinifoto’s: “Wat een schoonheid!”

Met meer dan 5.8 miljoen volgers doet Nicole Scherzinger het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer meer dan zacht uit. Geregeld deelt Nicole dan ook nieuwe beelden. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande bikinifoto’s op haar Insta-pagina plaatste. Zo zien we hoe Nicole Scherzinger in bikini aan het genieten is van de zon. “🇬🇷💙”, plaatst ze er zelf wel erg beknopt bij. Haar vele fans? Die zijn een héél pak mondiger, als we de vele reacties even bekijken.

“Wat een schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een schoonheid”, klinkt het. “Absoluut prachtig”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer prentjes te zien.